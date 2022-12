Amerikaanse aanklagers kijken of FTX-oprichter fraude pleegde

De Amerikaanse justitie onderzoekt of oprichter Sam Bankman-Fried van de failliete cryptobeurs FTX fraude heeft gepleegd. Aanklagers richten zich vooral op het overhevelen van geld naar de Bahama’s rond het moment van een aanvraag voor faillissementsbescherming, laten ingewijden weten aan persbureau Bloomberg.

FYX ging failliet omdat het bedrijf niet genoeg geld had om de tegoeden van gebruikers terug te kunnen betalen. Dat kwam onder meer omdat klantentegoeden van FTX naar investeringsfonds Alameda, dat ook van Bankman-Fried was, werden overgeheveld. Daar kwam het vast te zitten in investeringen. Of dat fraude is, wordt ook onderzocht.

Tenslotte kijkt justitie ook nog naar mogelijke marktmanipulatie. Bankman-Fried zou verschillende aan- en verkopen hebben gedaan die leidden tot de neergang van de TerraUSD-cryptomunt en de bedrijven die daarbij betrokken waren.

Bankman-Fried heeft in een reeks interviews geen schuld bekend. Hij stelt dat er te weinig controles waren en dat hij en zijn medebestuurders het overzicht kwijt waren geraakt.