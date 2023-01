Krant: moederbedrijf TikTok ontslaat honderden werknemers

ByteDance, eigenaar van onder meer de populaire filmpjesapp TikTok, heeft honderden werknemers ontslagen om kosten te besparen. Dit meldt de South China Morning Post op basis van anonieme bronnen binnen het bedrijf. Volgens de krant is de ontslagronde bedoeld om efficiƫnter te kunnen werken. Het Chinese bedrijf ondervindt ook al enige tijd grote tegenwind in de Verenigde Staten.

De ontslagen zouden onder andere zijn gevallen bij Douyin, de Chinese tegenhanger van TikTok. TikTok en Douyin werken in grote lijnen hetzelfde, maar Douyin is gericht op de Chinese markt. Douyin heeft rond de 600 miljoen dagelijkse gebruikers.

Ook bij de vastgoed- en gamingtak van ByteDance zijn werknemers ontslagen, aldus de bronnen. De ontslagronde volgt volgens hen op een mededeling van topman Liang Rubo aan zijn werknemers dat het bedrijf “fit moet worden en spieren moet kweken”.

ByteDance, dat wereldwijd meer dan 100.000 werknemers telt, heeft zelf niet gereageerd op het bericht. Als privaat bedrijf is ByteDance niet verplicht om mededelingen te doen over dergelijke zaken.

In oktober waren er al mediaberichten dat het Chinese techconcern kampte met een miljardenverlies. Het bedrijf groeide de laatste jaren snel, maar gaf ook veel uit aan marketing en de ontwikkeling van nieuwe functies.

TikTok is daarnaast ook omstreden. Verschillende Amerikaanse overheden verbieden het gebruik van TikTok zelfs op overheidsapparaten. Eerder gingen er in de VS al stemmen op voor een algeheel verbod van TikTok. Er leven vooral zorgen dat TikTok allerlei data kan doorspelen aan de Chinese overheid. TikTok werkt inmiddels al maanden aan een veiligheidsdeal met de Amerikaanse regering. Die overeenkomst zou ervoor zorgen dat het bedrijf de data van Amerikaanse gebruikers voortaan helemaal in de VS zou houden.