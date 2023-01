Duitse consumentenprijzen stijgen minder hard

De inflatie in Duitsland is in december verder afgekoeld, geholpen door de afzwakkende energie- en brandstofprijzen. Dat kan erop duiden dat de inflatie in de grootste economie van Europa een piek heeft bereikt. Dit zou verlichting kunnen bieden aan Duitse huishoudens, die worstelen met de sterk gestegen prijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Volgens voorlopige cijfers van het Duitse federale statistiekbureau Destatis bedroeg de inflatie vorige maand 8,6 procent op jaarbasis. Dat was 10 procent in november en een piek van 10,4 procent in oktober.

Over heel 2022 werd een gemiddelde inflatie gemeten in Duitsland van 7,9 procent. Dat is het hoogste niveau sinds de Duitse hereniging in 1990.

De Duitse overheid heeft omvangrijke steunmaatregelen genomen om consumenten en bedrijven te helpen met de hoge inflatie, waaronder een prijsplafond voor energieprijzen en vergoedingen aan huishoudens voor gasrekeningen. Economen gaan ervan uit dat dit een dempend effect op de inflatie zal hebben. De president van de Duitse centrale bank heeft wel gezegd dat de inflatie slechts geleidelijk zal dalen.

Om de inflatie onder controle te krijgen is de Europese Centrale Bank (ECB) bezig de rente te verhogen. Vrijdag komen er ook nieuwe cijfers naar buiten over de inflatie in Nederland en de rest van de eurozone. In november was de inflatie in Nederland volgens de eigen rekenmethode van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 9,9 procent op jaarbasis.