Kazachse McDonald’s kiest vanwege vleesgebrek voor andere naam

McDonald’s trekt zich na zes jaar terug uit Kazachstan. De lokale franchisenemer van de Amerikaanse fastfoodketen heeft “vanwege leveringsproblemen” besloten om zijn licentiecontract op te zeggen en verder te gaan onder een andere naam. De Kazachse McDonald’s zat naar verluidt al een paar maanden zonder vlees om hamburgers te bakken en de meer dan twintig restaurants hielden al sinds november hun deuren gesloten.

Hoewel Kazachse bedrijven niet onder de internationale sancties tegen Moskou vallen, verbood McDonald’s volgens bronnen van persbureau Bloomberg eerder zijn lokale franchisenemer om vlees van Russische leveranciers te kopen. Dit in verband met de oorlog in Oekra├»ne. De ondernemer zou er vervolgens niet in zijn geslaagd om bij een niet-Russische leverancier aan vlees te komen zonder opeens met veel hogere kosten te maken te krijgen. Onder welke naam de vestigingen nu verder gaan, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk wanneer de restaurants dan weer gasten kunnen verwelkomen.

McDonald’s keerde de Russische markt vorig jaar al de rug toe. De restaurants daar gingen verder onder de naam Vkusno & Tochka, in het Nederlands ‘Lekker en dat is het’. Door het vertrek van McDonald’s moesten Russen het wel een tijdlang zonder de Big Mac doen. Maar de nieuwe uitbater van de Russische filialen is inmiddels met een vervanger gekomen van de iconische dubbele hamburger. Die heet de ‘Big Hit’. Ook de Happy Meal maakte een doorstart. Het kindermenu werd omgedoopt tot ‘Kids’ Combo’.