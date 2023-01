Minister: economie Oekraïne ruim 30 procent gekrompen in 2022

De economie van Oekraïne is in 2022 met 30,4 procent gekrompen als gevolg van de Russische invasie. Dat heeft de Oekraïense minister van Economische Zaken Joelia Sviridenko gezegd. Dat is volgens haar de sterkste krimp sinds Oekraïne onafhankelijk werd in 1991.

Door de omvangrijke verwoesting van onder meer infrastructuur en landbouwgebieden is het land hard geraakt. Ook zorgen de Russische aanvallen op belangrijke energie-infrastructuur voor problemen voor bedrijven, bijvoorbeeld omdat stroom uitvalt. Daarnaast zijn veel Oekraïners opgeroepen voor het leger of gevlucht naar het buitenland, waardoor de arbeidsmarkt is ontwricht.

Volgens de minister is die krimp wel minder sterk dan eerder werd gevreesd. Er zou namelijk op een neergang met wel 40 procent zijn gerekend door de Oekraïense regering. In 2021 groeide de economie van Oekraïne nog met 3,4 procent.