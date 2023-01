Topman Airbus: ook dit jaar problemen in toeleveringsketens

De Europese vliegtuigbouwer Airbus zal ook dit jaar te kampen hebben met problemen in de toeleveringsketens. Dat zei Airbus-topman Guillaume Faury op een bijeenkomst van de Franse brancheorganisatie voor de luchtvaartindustrie. De vraag naar nieuwe vliegtuigen blijft tegelijkertijd sterk, aldus Faury.

Vanwege tekorten aan onderdelen moest Airbus vorig jaar twee keer zijn productiedoelstellingen neerwaarts bijstellen. Ook heeft het bedrijf last van personeelstekorten, aldus Faury tegen de luchtvaartlobbygroep Gifas, waar hij ook leiding aan geeft. Faury zei die productieproblemen enorm frustrerend te vinden. Wel is hij blij dat de sector zo sterk groeit, na de zware coronajaren voor de luchtvaart.

Faury verklaarde verder dat het loslaten van het strenge coronabeleid door China op de middellange termijn gunstig zal voor de luchtvaartindustrie, maar dat er nu nog veel onrust over het beleid is. Steeds meer landen komen met beperkingen voor reizigers uit China vanwege de grote coronagolf in het land.