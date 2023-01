Shell bovenaan, Adyen hekkensluiter in afwachtende AEX

Shell was vrijdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak. Het olie- en gasconcern gaf alvast een kijkje in de prestaties van de verschillende divisies in het afgelopen kwartaal, dat goed werd ontvangen. Begin volgende maand komt Shell met de volledige jaarresultaten. Betaalbedrijf Adyen stond onderaan met een verlies van ruim 2 procent.

Shell dikte 1,3 procent aan. Het concern verwacht dat de inkomsten uit de handel in gas afgelopen kwartaal aanzienlijk zijn verbeterd. Daarmee lijkt Shell erin geslaagd om de uitdagingen van zijn handelsdivisie uit het derde kwartaal te boven te komen. Of dat over de gehele linie ook meer winst oplevert, is nog afwachten. Zo hebben de extra belastingmaatregelen in de EU en het Verenigd Koninkrijk volgens het concern een impact van zo’n 2 miljard dollar op de winst in het vierde kwartaal.

Een verdere afkoeling van de inflatie in de eurozone had weinig impact op de beurshandel. Uit cijfers van statistiekbureau Eurostat bleek dat de inflatie in december is uitgekomen op 9,2 procent. In november was dat nog 10,1 procent. Beleggers kijken echter vooral uit naar het officiƫle banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. Het banencijfer speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de centrale bank meer ruimte om de rente te blijven verhogen in de strijd tegen de inflatie.

De AEX noteerde rond het middaguur een fractie hoger op 714,55 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 961,27 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent. De DAX in Frankfurt verloor 0,1 procent, na een sterker dan verwachte daling van de Duitse fabrieksorders in november. De Duitse winkelverkopen lieten in die maand wel een stijging zien. Ook in de eurozone namen de winkelverkopen in november toe.

Naast Shell stonden telecomconcern KPN, verzekeraar Aegon en techinvesteerder Prosus in de kopgroep van de AEX, met plussen van rond de 1 procent. Bierbrouwer Heineken profiteerde van een koopadvies door Morgan Stanley en won 0,5 procent.

In de tech- en chipsector verwerkten beleggers de resultaten van Samsung. De bedrijfswinst van de Zuid-Koreaanse elektronica- en chipfabrikant daalde afgelopen kwartaal het sterkst in meer dan tien jaar. In Amsterdam verloren de chipbedrijven ASML, Besi en ASMI tot 1,4 procent.

De euro was 1,0512 dollar waard, tegen 1,0525 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 74,20 dollar per vat. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 79,19 dollar per vat.