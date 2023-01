Eneco-klanten krijgen week extra voor doorgeven meterstand

Energieleverancier Eneco geeft klanten een week langer om hun meterstanden door te geven. Een deel van de huishoudens moet dit doen vanwege het prijsplafond dat sinds deze maand geldt en dat heeft deze week lange wachttijden bij de klantenservice opgeleverd. “Om klanten de zekerheid te geven” dat ze op tijd zijn, krijgen zij van Eneco nu tot en met 15 januari.

Volgens Eneco heeft ruim de helft van de klanten om wie het gaat inmiddels hun meterstanden doorgegeven. Mensen met een oude meter moeten dit doen, maar ook klanten die hun gegevens van de slimme meter niet willen delen of van wie die meter defect is. In totaal gaat dit om honderdduizenden klanten.

Eneco zegt dat er bij de klantenservice nog altijd langere wachttijden zijn dan normaal. “Veel klanten willen meer weten over de impact van de invoering van het prijsplafond op hun persoonlijke situatie.” Consumenten kunnen niet precies zien wat het prijsplafond voor hun situatie betekent. Eind deze maand wordt dat volgens Eneco beter, als online “wordt aangegeven hoeveel gas en elektriciteit men nog over heeft om onder het verbruiksplafond te blijven”.