UWV: werkgevers hechten ondanks krapte aan sollicitatiegesprek

Werkgevers lopen ondanks de krappe arbeidsmarkt niet massaal warm voor het werven van personeel zonder traditionele sollicitatieprocedure. Nog geen kwart van de bedrijven trekt op die manier nieuwe medewerkers aan, meldt uitkeringsinstantie UWV op basis van een enquête onder 4500 werkgevers. Ruim driekwart van de werkgevers geeft bovendien aan dat die methode, open hiring genoemd, ongeschikt is voor hen.

Bij open hiring kunnen mensen die werk zoeken zich eenvoudigweg melden voor een vacature en gaan ze aan de slag zodra er een werkplek vrij is. Werkzoekenden zonder diploma’s maken zo ook kans op een baan.

Van de ondervraagde werkgevers geeft 6 procent aan op deze manier personeel te werven. Het gebeurt vooral in sectoren waar bedrijven minder belang hechten aan diploma’s, zoals de horeca, techniek en transport en logistiek. Maar in veel andere bedrijfstakken is het wel belangrijk om over diploma’s te beschikken of is dit zelfs verplicht. Zo zullen werkgevers in de zorg of het onderwijs, waar sprake is van personeelskrapte, niet snel overgaan tot open hiring. Daarom gaf 78 procent van de werkgevers aan niet aan wervingscampagnes zonder sollicitatiegesprekken te beginnen.

Volgens het UWV kan open hiring voordelen opleveren voor werkgevers, die zo gemakkelijker personeel vinden. Daarnaast geeft het mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans op betaald werk, stelt de uitkeringsinstantie.