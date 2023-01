Ook Brussels Airport verdubbelt aantal passagiers in hersteljaar

Ook de luchthaven van Brussel heeft het afgelopen jaar veel meer passagiers verwerkt dan een jaar eerder. Ongeveer in lijn met de cijfers van Schiphol, dat eerder deze week zijn cijfers bekendmaakte, gaat het om een verdubbeling. Ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor de coronabeperkingen, konden vorig jaar nog wel een stuk minder passagiers gebruikmaken van Brussels Airport.

Het grootste vliegveld van Belgiƫ ontving in 2022 bijna 19 miljoen passagiers, 72 procent van de hoeveelheid van 2019. In de eerste helft van vorig jaar was er nog sprake van coronamaatregelen, maar vanaf de zomer was het herstel sterk. Dat leidde op meerdere Europese luchthavens tot grote problemen door personeelstekorten. Schiphol ontving vorig jaar, ook geplaagd door de problemen, 52,5 miljoen reizigers.