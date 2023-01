Aandacht voor laadpalenmaker Alfen op Damrak na verkoopadvies

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar Alfen. Analisten van de Amerikaanse investeringsbank Jefferies verlaagden hun aanbeveling voor de laadpalenmaker naar verkopen. Het koersdoel werd flink lager gezet op 65 euro per aandeel. Het aandeel Alfen eindigde dinsdag op een koers van dik 83 euro.

Beleggers lijken zich verder op te trekken aan de hogere slotstanden op Wall Street en de koerswinsten in AziĆ«. Na een kleine onderbreking van de nieuwjaarsrally op dinsdag koerst de AEX-index op Beursplein 5 af op een openingswinst van zo’n 0,5 procent. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting in het groen beginnen.

De beurshandel staat deze week vooral in het teken van de nieuwe inflatiegegevens van de Verenigde Staten, die donderdag naar buiten komen. De Federal Reserve heeft de rente afgelopen jaar zeven keer verhoogd om de inflatie te beteugelen. Bij een verdere afkoeling van de inflatie zou de Fed de rente mogelijk minder sterk hoeven te verhogen.

Beleggers hadden gehoopt dat de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell, die dinsdag een toespraak hield in Stockholm, al iets zou loslaten over de toekomstige rentestappen. Powell verklaarde echter dat de politieke onafhankelijkheid van de Fed van groot belang is bij het aanpakken van de inflatie in de VS en dat de centrale bank impopulaire maatregelen kan nemen om voor prijsstabiliteit te zorgen. Hij zei verder niets over het toekomstige rentebeleid.

De Aziatische aandelenmarkten gingen woensdag overwegend vooruit. In Tokio sloot de Nikkei 1 procent in de plus. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,5 procent hoger door het aanhoudende optimisme over een opleving van de Chinese economie nu de overheid het strenge coronabeleid heeft laten varen.

De in Amsterdam genoteerde IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines Marel zal mogelijk profiteren van een adviesverhoging door Berenberg. Berenberg handhaafde ook het koopadvies voor DSM, maar verlaagde het koersdoel voor het speciaalchemieconcern.

In Parijs staat Airbus in de belangstelling. De Europese vliegtuigbouwer heeft opnieuw meer vliegtuigen afgeleverd dan zijn Amerikaanse rivaal Boeing. En dat terwijl Airbus door toeleveringsproblemen de eigen verwachtingen had moeten laten varen. Ook de bestellingen voor het in Toulouse gevestigde Airbus waren hoger dan die van Boeing.

De euro was 1,0747 dollar waard, tegen 1,0728 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 74,63 dollar per vat. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 79,66 dollar per vat.