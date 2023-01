Beurs Amsterdam sluit week hoger af, Adyen en chipfondsen winnen

De aandelenbeurs in Amsterdam is met een aanzienlijke winst de handel uitgegaan. Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi stonden bij de winnaars, net zoals betalingsverwerker Adyen. Beleggers verwerkten onder andere de optimistischere vooruitzichten van Amerikaanse consumenten, wat kan leiden tot minder hevige renteverhogingen.

De AEX-index sloot 0,8 procent hoger op 748,04 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 994,17 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,7 procent.

Uit een peiling van de Universiteit van Michigan komt naar voren dat Amerikanen minder hevige prijsstijgingen verwachten dan voorheen. Dat geeft ook het consumentenvertrouwen een stimulans. Op de markten kan dit tot speculatie leiden over minder rigoureus ingrijpen met renteverhogingen door de Federal Reserve, wat gunstig is voor de waardering van aandelen.

Een sterker dan verwachte economische groei van Duitsland gaf ook meer vertrouwen. Daarnaast werd bekend dat de economie van het Verenigd Koninkrijk in november nog nipt groeide. Bij een eerdere raming was nog sprake van krimp.

Adyen voerde de AEX aan met een plus van 3,6 procent, gevolgd door de toeleverancier voor de chipsector ASMI (plus 3,5 procent). Platenlabel Universal Music Group was de grootste daler met een min 2,7 procent.

Banken hadden op het Damrak weinig last van de overwegend slecht ontvangen resultaten van Amerikaanse branchegenoten, die met hun resultaten officieus het kwartaalcijferseizoen op Wall Street openden. ING eindigde 1,1 procent hoger. ABN AMRO, dat eerder deze week zijn financieel topman zag vertrekken, won 0,8 procent.

In de MidKap steeg Air France-KLM bijna 6 procent. Analisten van zakenbank UBS zijn positiever over het aandeel. Ook liftte het luchtvaartconcern mee op de sterke koerssprong van American Airlines. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij won donderdag bijna 10 procent op Wall Street na een verhoging van de winstverwachting.

De euro was 1,0804 dollar waard, tegen 1,0820 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 79,27 dollar per vat. Brentolie kostte ook 0,6 procent meer, op 84,60 dollar per vat.