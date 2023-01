ACM steunt afbouw ‘niet meer nodige’ salderingsregeling

De salderingsregeling kost gezinnen zonder zonnepanelen enkele tientjes in de maand en staat vernieuwing in de weg, meent de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De regeling, waardoor huishoudens met zonnepanelen hun goedkope stroom die ze terugleveren aan het net kunnen wegstrepen tegen stroom die ze op andere momenten afnemen, is niet meer nodig en moet daarom afgebouwd worden. De toezichthouder steunt een voorstel van het kabinet om dat zo snel mogelijk te doen.

In aanloop naar de bespreking van het wetsvoorstel hierover in de Tweede Kamer op dinsdag, stelt de ACM die keuze te steunen. Naar de mening van de ACM was de regeling ooit nuttig, maar nu steeds meer mensen sowieso zonnepanelen willen zou deze extra stimuleringsmaatregel niet meer nodig zijn. Volgens de toezichthouder staat de regeling daarbij een efficiƫnter gebruik van het elektriciteitsnetwerk in de weg omdat het massale terugleveren aan het net de ontwikkeling van bijvoorbeeld thuisbatterijen afremt.

Consumenten moeten wel weten waar ze aan toe zijn, benadrukt de toezichthouder. De ACM pleit er daarbij voor dat in de wet vastgelegd wordt dat zolang de regeling nog bestaat het salderen jaarlijks plaatsvindt. Afgelopen jaar besloot energieleverancier Budget Energie eigenhandig om niet meer jaarlijks te salderen, maar maandelijks. Consumenten dreigden daardoor geld mis te lopen omdat de overtollige zonne-energie uit de zomer daardoor niet meer kon worden verrekend met het verbruik in de wintermaanden. Pas nadat er over de kwestie ophef was ontstaan kwam Budget Energie op het besluit terug.