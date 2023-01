Grote opdracht Boskalis voor Amerikaans windpark op zee

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis gaat voor de kust van de Verenigde Staten meewerken aan zijn honderdste windpark op zee in tien jaar tijd. De in Papendrecht gevestigde onderneming heeft een “omvangrijke” opdracht daarvoor verworven. Boskalis gaat onder meer onderdelen vervoeren en installeren.

Boskalis was het afgelopen jaar actief in onder meer Taiwan, de VS en Europa op het gebied van offshore windparken. Het door investeerder HAL overgenomen bedrijf doet naast de installatie ook bodemonderzoek. “In de afgelopen tien jaar waren wij betrokken bij de realisatie van bijna de helft van alle offshore windparken wereldwijd, met uitzondering van China”, zegt topman Peter Berdowski, die vindt dat de honderdste opdracht “de leidende rol illustreert” van zijn bedrijf.

Berdowski dreigde eerder deze maand met een vertrek uit Nederland. “Die kans is concreet. We moeten de balans nog opmaken. Die heeft voor Nederland geen forse beweging naar de positieve kant gemaakt in het afgelopen jaar”, aldus de topman in het NPO Radio 1-programma Sven Op 1.