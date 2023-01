Gasprijs zakt onder 60 euro ondanks koud winterweer

De Europese gasprijs is maandag tot onder de 60 euro per megawattuur gezakt, ondanks het koude winterweer in grote delen van Europa. Handelaren in de brandstof lijken daarbij te verwachten dat de koudegolf weinig impact zal hebben op de gasvoorraden in de regio. De gasopslagen zijn tot nu toe nauwelijks aangesproken door de milde weersomstandigheden in de afgelopen weken.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs daalde de prijs maandag rond 10.15 uur met 7 procent tot 60,25 euro per megawattuur. Eerder op de ochtend zakte de prijs nog met 7,7 procent tot 59,80 euro. Sinds het begin van het jaar is de brandstof ongeveer 20 procent goedkoper geworden. Ondanks de daling is gas nog altijd een stuk duurder dan in de afgelopen jaren, toen minder dan 30 euro per megawattuur werd betaald.

Hoewel de koudegolf naar verwachting tot het einde van de week zal aanhouden, blijven de gasopslagen goed gevuld. Dat komt mede door de toename van de import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Europa. Doordat de gasopslagen in China ook goed gevuld zijn, worden extra lng-leveringen omgeleid naar westerse landen. Die extra invoer zal er waarschijnlijk voor zorgen dat Europa tot het einde van de winter goed bevoorraad blijft. Dat voedt het optimisme dat Europa deze winter doorkomt zonder extreme prijspieken, rantsoenering van gas en stroomonderbrekingen.

Duurzame energiebronnen dragen ook bij aan een lager gebruik van gas voor de opwekking van elektriciteit in Europa. Zo produceerde Duitsland afgelopen zaterdag een recordhoeveelheid windenergie, terwijl Groot-Brittanniƫ vorige week ook een record aan windenergie wist op te wekken.