AEX vrijwel onveranderd, techinvesteerder Prosus grootste daler

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag vrijwel onveranderd gesloten. Techinvesteerder Prosus was de sterkste daler in de hoofdindex op het Damrak na een adviesverlaging door analisten van beleggingsadviseur Bank Degroof Petercam. Beleggers moesten het verder doen zonder richting vanuit Wall Street omdat de Amerikaanse aandelenmarkten dicht zijn voor Martin Luther King Day.

De AEX eindigde uiteindelijk een fractie hoger op 748,35 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 997,43 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs lieten plussen tot 0,3 procent zien.

Prosus zakte 1,6 procent. Ook ING en Shell stonden in de staartgroep van de hoofdindex met minnen tot 1,1 procent. Koploper bij de hoofdfondsen was zorgtechnologieconcern Philips met een plus van 2,7 procent. Muziekmaatschappij Universal Music Group (UMG) was eveneens in de bovenste regionen te vinden met een koerswinst van 2,1 procent.

In de MidKap was speciaalchemieconcern Corbion de sterkste stijger met een plus van 4 procent, gevolgd door luchtvaartcombinatie Air France-KLM en logistiek vastgoedfonds WDP die winsten tot 2,7 procent op de borden zetten.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, die later deze week met cijfers komt, sloot de rij bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 met een min van 3 procent. Dat had te maken met een adviesverlaging door de Franse zakenbank Exane BNP Paribas. Exane verlaagde ook het advies voor de Duitse bezorger van maaltijdboxen HelloFresh, die daarop 5,4 procent verloor in Frankfurt.

In Z├╝rich was het Zwitserse softwarebedrijf Temenos een opvallende stijger met een winst van bijna 9 procent. Beleggers reageerden positief op het nieuws dat topman Max Chuard opstapt. Het bedrijf heeft een tijdelijk opvolger benoemd en verwacht voor het einde van dit jaar een definitieve nieuwe bestuursvoorzitter te benoemen. Chuard heeft meer dan twintig jaar in verschillende functies bij Temenos gewerkt.

De euro was 1,0822 dollar waard, tegen 1,0804 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent goedkoper op 78,87 dollar. Brentolie kostte ook 1,2 procent minder, op 84,22 dollar per vat.