Het Duitse industrieconcern Siemens gaat 1200 elektrische locomotieven leveren aan India. Met die opdracht van staatsbedrijf Indian Railways is een bedrag gemoeid van ongeveer 3 miljard euro. Het is volgens Siemens de grootste spooropdracht voor de onderneming ooit.

De locomotieven zullen over een periode van elf jaar geleverd gaan worden voor inzet bij het goederentransport in India. De treintrekkers worden gebouwd in India door Siemens Mobility in samenwerking met Indian Railways. Ook gaat het Duitse concern voor 35 jaar onderhoudsdiensten verlenen.

De locomotieven hebben een kracht om tot 4500 ton te trekken met snelheden van maximaal 120 kilometer per uur. Door meer elektrisch te rijden wil India de uitstoot verlagen, bijvoorbeeld omdat dieseltreinen worden vervangen en er minder vrachtwagens nodig zijn om goederen te vervoeren.

India heeft een van de grootste spoornetwerken ter wereld en behoort volgens Siemens tot de snelst groeiende markten voor spoortransport. Het land met bijna 1,4 miljard inwoners heeft een ambitie om geheel elektrisch te gaan rijden op het spoor.