Passagiersaantallen luchthavens Parijs nog onder niveau pre-corona

De passagiersaantallen op de luchthavens van Parijs lagen in 2022 nog altijd onder het niveau van voor de coronacrisis. Volgens AĆ©roports des Paris (ADP), eigenaar van de Parijse luchthavens Charles de Gaulle en Orly, werden vorig jaar in totaal 86,7 miljoen reizigers verwelkomd door de vliegvelden. Dat komt neer op ruim 80 procent van het niveau in 2019, dus voor de pandemie.

Vergeleken met 2021 gaat het wel om een flinke stijging. Volgens ADP trok het herstel van de passagiersaantallen vooral in de tweede helft van vorig jaar aan. ADP, dat ook veel vliegvelden elders in de wereld exploiteert, zegt dat voor de gehele groep vorig jaar 280,4 miljoen passagiers werden verwelkomd. Dat komt neer op 81 procent van het niveau in 2019.

Het Duitse Fraport, de exploitant van de luchthaven van Frankfurt, meldde maandag dat er in 2022 in totaal 48,9 miljoen passagiers via het grootste vliegveld van Duitsland reisden. Ook dit is nog altijd aanzienlijk lager dan in 2019. Volgens Fraport gaat het om een daling van bijna 31 procent ten opzichte van voor de pandemie.

Schiphol maakte eerder deze maand al bekend dat er vorig jaar 52,5 miljoen passagiers werden ontvangen, inclusief overstappers. Dat waren er in 2019 nog 70,7 miljoen.