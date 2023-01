Schiphol geeft weggevallen slots voor vluchten nog niet vrij

Zo’n 14.500 slots voor vluchten op Schiphol kunnen dit seizoen niet gebruikt worden. Schiphol geeft die ruimte voor vliegtuigstarts en -landingen, die vrij zijn gevallen omdat luchtvaartmaatschappijen ze niet meer willen gebruiken of bijvoorbeeld failliet zijn gegaan, voorlopig niet terug voor gebruik door andere maatschappijen.

Dat doet de luchthaven naar eigen zeggen om een geleidelijk herstel na de coronacrisis mogelijk te maken. De voorlopige vermindering van het aantal slots was al eind september aangekondigd. Schiphol heeft het in de capaciteitsaankondigingen al sinds half 2020 over de noodzaak van een gecontroleerd herstel van de capaciteit. Het aantal is vrij hoog, onder meer vanwege het faillissement van luchtvaartmaatschappij Flybe.

Met de kabinetsplannen om het aantal vluchten op Schiphol in te krimpen van 500.000 naar 440.000 heeft de stap volgens de luchthaven niets te maken. In een artikel in De Telegraaf zei slotco├Ârdinator Hugo Thomassen dat het niet teruggeven van de slots op aandringen van minister Mark Harbers van Infrastructuur gebeurt.

Schiphol neemt in februari een standpunt in over de krimpdiscussie. Deze week al maakt de luchthaven bekend of er tijdens de zomerperiode, die in de luchtvaart van maart tot oktober duurt, nog extra beperkingen nodig zijn.

Sinds juli vorig jaar konden luchtvaartmaatschappijen niet alle vluchten uitvoeren, omdat Schiphol door tekorten aan bewakers niet zoveel reizigers aankon. De luchthaven verwacht dat deze problemen er dit jaar niet zijn, zei interim-topman Ruud Sondag eind vorig jaar al.