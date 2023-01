VN: wereldwijd helft minder banen erbij dit jaar

Het aantal banen wereldwijd groeit dit jaar veel minder hard dan vorig jaar. Het gaat volgens de tot de Verenigde Naties behorende Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) om een halvering, veroorzaakt door de slechtere economische situatie door de oorlog in Oekraïne. Een volledig herstel van de arbeidsmarkt na de coronacrisis laat om die reden langer op zich wachten.

Door de lagere groei van de werkgelegenheid van 1 procent – tegenover zo’n 2 procent vorig jaar – verwacht de ILO dat veel mensen genoegen moeten nemen met een kwalitatief slechtere baan met een lager salaris. En terwijl de hoge inflatie aanhoudt, is de kans groot dat door deze ontwikkelingen meer mensen in armoede terechtkomen. Het aantal werklozen neemt naar verwachting iets toe dit jaar, net als de hoeveelheid zwart werk.

De ILO rekende eerder nog op een groei van de werkgelegenheid met 1,5 procent. De groei kan verder afzwakken als de wereldwijde economie te maken krijgt met krimp.

In zowel Nederland als in de rest van de eurozone is de arbeidsmarkt nog altijd ongekend krap en zijn er maar weinig werklozen. Wel blijft ook in ons land de loonstijging achter bij de inflatie, zo berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) begin deze maand. De koopkracht ging nog niet eerder zoveel achteruit als in 2022.