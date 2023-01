Prosus onderaan in vlakke AEX na adviesverlaging

Prosus was maandag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. De techinvesteerder werd door analisten van de Duitse investeringsbank Berenberg van de kooplijst gehaald. De stemming op de Europese beurzen bleef voorzichtig. In de eerste weken van 2023 hebben de aandelenmarkten al een stevige opmars laten zien door het optimisme over de heropening van de Chinese economie, de gedaalde energieprijzen in Europa en de afkoelende inflatie in de VS.

Beleggers wachten daarnaast op het begin van het cijferseizoen op het Damrak. Afgelopen vrijdag werd het seizoen in de Verenigde Staten al afgetrapt met de resultaten van enkele grote Amerikaanse banken. Ook gaat de aandacht uit naar het World Economic Forum. Voor deze jaarlijkse bijeenkomst komen wereldleiders en de top van het bedrijfsleven deze week samen in het Zwitserse Davos. Tijdens de bijeenkomst worden belangrijke onderwerpen besproken zoals handelsoorlogen, de oorlog in Oekraïne, de gestegen kosten voor levensonderhoud en de opwarming van de aarde.

De AEX noteerde rond het middaguur ongewijzigd op 748,01 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 995,45 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,3 procent. Wall Street blijft maandag dicht vanwege Martin Luther King Day.

Naast Prosus (min 1,8 procent) stond verlichtingsbedrijf Signify (min 1,6 procent) in de staartgroep van de AEX, na een stevige verlaging van het koersdoel door analisten van Berenberg. Zorgtechnologieconcern Philips was de grote winnaar met een plus van dik 3 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize volgde op afstand met een winst van 1,4 procent.

In de MidKap stonden kunstmestproducent OCI en luchtvaartcombinatie Air France-KLM bovenaan, met winsten van rond de 2,5 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, die later deze week met cijfers komt, sloot de rij met een min van ruim 4 procent. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl kondigde verder aan boodschappen van de Britse supermarktketen Sainsbury’s te gaan bezorgen.

Arcadis daalde 0,7 procent. Het advies- en ingenieursbureau heeft een opdracht gekregen voor de planning en het projectmanagement bij de bouw van een grote fabriek voor batterijen voor elektrische auto’s in het Duitse Kaiserslautern. In Frankfurt steeg Rheinmetall 2,7 procent. Het Duitse defensieconcern neemt als onderdeel van een samenwerking met het Nederlandse Incooling een belang in de specialist op het gebied van IT-hardware.

De euro was 1,0831 dollar waard, tegen 1,0804 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 79,73 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 85,03 dollar per vat.