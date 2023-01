Aandacht voor cijfers ASMI en Thuisbezorgd-moeder op Damrak

Op de Amsterdamse beurs staan chiptoeleverancier ASMI en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway woensdag in de belangstelling. ASMI kwam met voorlopige cijfers en verklaarde in het vierde kwartaal meer omzet te hebben geboekt dan verwacht. Het bedrijf zag de situatie in de leveringsketen verbeteren en kon daardoor meer opdrachten die al eerder waren binnengehaald uitvoeren en afleveren.

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, verwerkte in de laatste drie maanden van 2022 minder bestellingen dan een jaar eerder. Tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie steeg de onlinevraag naar bezorgmaaltijden nog hard, maar nu restaurants weer open zijn neemt die interesse af. Het bedrijf richt zich nu wel nadrukkelijker op de winstgevendheid. Over de voorgenomen verkoop van de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub meldde het bedrijf weinig nieuws.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een licht hogere opening. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine plussen beginnen, ondanks de overwegend lagere slotstanden op Wall Street waar de stemming werd gedrukt door tegenvallende resultaten van zakenbank Goldman Sachs.

De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio was een positieve uitschieter en sloot 2,5 procent hoger. Beleggers verwelkomden het besluit van de Bank of Japan om de rente nog altijd ongewijzigd te laten op min 0,1 procent. De Japanse centrale bank houdt daarmee vast aan het beleid om de economie verder te stimuleren.

In Frankfurt staat BASF in de belangstelling. Het Duitse chemieconcern denkt afgelopen jaar een miljardenverlies te hebben geleden. Dat wordt grotendeels veroorzaakt door afschrijvingen op de bezittingen van energiedochter Wintershall DEA. Die werden door de Russische oorlog in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland dik 7 miljard euro minder waard.

Ook Ryanair weet de aandacht op zich gericht. De vraag naar vliegtickets bij de Ierse luchtvaartmaatschappij is zeer sterk ondanks de hoge inflatie die de koopkracht van consumenten ondermijnt. Dat zei topman Michael O’Leary die ook geen tekenen ziet van een economische recessie. Volgens O’Leary werden in de afgelopen weken zelfs recordverkopen behaald bij tickets voor reizen in het voorjaar en de zomer.

Op het Damrak meldde Ebusco een nieuwe order. De fabrikant gaat twintig elektrische bussen leveren aan het Duitse openbaarvervoerbedrijf KVS Saarlouis.

De euro was 1,0795 dollar waard, tegen 1,0787 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 81,05 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 86,69 dollar per vat.