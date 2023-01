Corona in China zet rem op omzet luxemerken Richemont en Burberry

De inkomsten van luxemerken Richemont en Burberry hebben in het laatste kwartaal van vorig jaar geleden onder de strenge coronabeperkingen in China. Voor beide bedrijven steeg de omzet weliswaar, maar niet zo sterk als van tevoren werd verwacht.

De totale inkomsten van Richemont , onder meer bekend van zijn Cartier-horloges en -juwelen, bedroegen in de periode oktober tot en met december 5,4 miljard euro. Dat is een groei van 5 procent op jaarbasis. Analisten hadden echter verwacht dat de omzet van het beursgenoteerde bedrijf met 8 procent zou stijgen tot zo’n 5,7 miljard euro. Vorig jaar rapporteerde Richemont nog de snelste omzetgroei in tien jaar, tijdens het vakantieseizoen.

Volgens het luxebedrijf steeg de omzet in vrijwel alle regio’s, behalve in Azië. Dat zou komen door de tegenslagen in China, als gevolg van de strenge coronamaatregelen. Het loslaten van die maatregelen leidde tot een golf aan nieuwe besmettingen in China. Maar er kwam ook een einde aan de beperkingen op reizen en detailhandel. Veel luxebedrijven kunnen zich daardoor nu voorbereiden op de inkopen voor Chinees Nieuwjaar op 22 januari.

Ook het Britse Burberry leed onder de coronabeperkingen in China, waardoor de verkoop in het laatste kwartaal van vorig jaar instortte met 23 procent op jaarbasis. De omzet van het luxemodebedrijf steeg nog wel met 1 procent, waar analisten uitgingen van 1,4 procent. Wordt de verkoop in China echter buiten beschouwing gelaten, dan laten de inkomsten een stijging zien van 11 procent.

Algemeen directeur van Burberry Jonathan Akeroyd is desondanks tevreden met de prestaties. Dat komt met name doordat de omzet buiten China dubbele cijfers noteerde en zo de schade in China wist te compenseren. “We blijven vertrouwen hebben in ons vermogen om onze doelstellingen op middellange termijn te halen, ondanks de huidige macro-economische omgeving”, aldus Akeroyd.