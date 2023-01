Albert Heijn wint opnieuw marktaandeel, omzet branche stijgt

Albert Heijn heeft zijn marktaandeel in 2022 weten uit te breiden van 35,7 procent naar 37 procent. Daarmee is de grootste supermarktketen van Nederland opnieuw gegroeid. Superunie en Jumbo leverden iets aan marktaandeel in, respectievelijk 0,8 en 0,2 procentpunt. Dat meldt marktonderzoeker NielsenIQ. Als gevolg van de gestegen prijzen, steeg ook de omzet van de supermarktbranche.

De groei van Albert Heijn komt onder meer door het aantal nieuwe winkels in 2022. In de laatste week van 2021 had de supermarktketen nog 1057 winkels, een jaar later waren dat er 1154. Het aantal supermarkten van Jumbo daalde van 691 naar 685. Superunie, waar supermarkten als Plus, Boni en Coop bij zijn aangesloten, realiseerde één nieuwe winkel in een jaar tijd, en eindigde het jaar daarmee met 1650 supermarkten.

NielsenIQ meldt verder dat de omzet van de supermarktbranche voor 2022 is uitgekomen op ruim 46 miljard euro, 3 procent meer dan een jaar eerder. Die omzetgroei kwam met name door prijsstijgingen als gevolg van de gestegen inflatie. Zo werden de hoge energieprijzen en de hogere prijs voor schaarse grondstoffen doorberekend in de supermarktprijzen.

Als gevolg van die prijsstijgingen is de consument volgens de marktonderzoeker meer gaan kijken naar huismerken. Het omzetaandeel hiervan steeg met 1,8 procentpunt naar bijna 44 procent. Dat is een trendbreuk met de afgelopen jaren, stelt NielsenIQ, waarin het omzetaandeel huismerken een daling liet zien.