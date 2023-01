ASMI en Thuisbezorgd-moeder grote winnaars op Damrak

Chiptoeleverancier ASMI en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway waren woensdag de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. ASMI kwam met voorlopige cijfers en verklaarde in het vierde kwartaal meer omzet te hebben geboekt dan verwacht. Het bedrijf zag de situatie in de leveringsketen verbeteren en kon daardoor meer opdrachten die al eerder waren binnengehaald uitvoeren en afleveren.

ASMI klom bijna 8 procent en was daarmee de sterkste stijger in de AEX. Bij de resultaten over het derde kwartaal verwachtte ASMI nog tot 660 miljoen euro aan verkopen te kunnen realiseren. Inmiddels rekent het bedrijf op circa 720 miljoen euro omzet.

In de MidKap stond Just Eat Takeaway bovenaan met een plus van 13 procent. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl verwerkte afgelopen kwartaal minder bestellingen. Tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie steeg de vraag naar bezorgmaaltijden nog hard, maar nu restaurants weer open zijn neemt die interesse af. Het bedrijf richt zich nu echter nadrukkelijker op de winstgevendheid. Beleggers waren daarbij te spreken over de aangepaste winst voor aftrek van belastingen, rentes en afschrijvingen van het concern.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 753,41 punten. De MidKap steeg 1,3 procent tot 1016,90 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,3 procent. De Londense FTSE-index klom 0,1 procent, na een verdere afkoeling van de inflatie in december in het Verenigd Koninkrijk.

Ebusco klom 2,1 procent na een nieuwe order. De fabrikant gaat twintig elektrische bussen leveren aan het Duitse openbaarvervoerbedrijf KVS Saarlouis.

In Frankfurt daalde BASF 0,7 procent. Het Duitse chemieconcern denkt afgelopen jaar een miljardenverlies te hebben geleden. Dat wordt grotendeels veroorzaakt door afschrijvingen op de bezittingen van energiedochter Wintershall DEA, die door de westerse sancties tegen Rusland flink minder waard werden.

Ryanair steeg 1,4 procent in Dublin. De vraag naar vliegtickets bij de Ierse luchtvaartmaatschappij is zeer sterk ondanks de hoge inflatie die de koopkracht van consumenten ondermijnt. Dat zei topman Michael O’Leary die ook geen tekenen ziet van een economische recessie.

In Z├╝rich daalde Richemont 0,1 procent. De omzet van het Zwitserse luxemerk, bekend van zijn Cartier-horloges en -juwelen, leed afgelopen kwartaal onder de strenge coronabeperkingen in China. Ook het Britse modemerk Burberry (min 0,5 procent) kampte met dalende verkopen in China.

De euro was 1,0834 dollar waard, tegen 1,0787 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 81,01 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 86,65 dollar per vat.