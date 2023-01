ASMI, Just Eat en Lufthansa winnen flink aan beurswaarde

Chiptoeleverancier ASMI en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway waren woensdag grote winnaars op de beurs in Amsterdam vanwege goed ontvangen resultaten. Buiten Nederland trok Lufthansa de aandacht. Het Duitse luchtvaartconcern kondigde aan een minderheidsbelang te willen nemen in ITA Airways, de rechtsopvolger van het failliete Alitalia. Die stap moet Lufthansa’s positie op de Europese markt verstevigen en werd door beleggers dan ook verwelkomd.

ASMI won bijna 10 procent bij de hoofdfondsen aan het Damrak. De onderneming kwam met voorlopige cijfers en verklaarde in het vierde kwartaal meer omzet te hebben geboekt dan verwacht. Het bedrijf zag de situatie in de leveringsketen verbeteren en kon daardoor meer opdrachten die al eerder waren binnengehaald uitvoeren en afleveren.

Bij de middelgrote bedrijven op Beursplein 5 ging Just Eat Takeaway een kleine 5 procent vooruit. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl verwerkte afgelopen kwartaal minder bestellingen doordat restaurants weer open zijn na de coronapandemie. Het bedrijf richt zich nu echter nadrukkelijker op de winstgevendheid en beleggers waren zeer te spreken over de stappen die het op dat vlak heeft gezet.

Lufthansa won op zijn beurt ruim 5 procent in Frankfurt. Het concern heeft een bod ingediend bij het Italiaanse ministerie van Economie en Financiƫn. Het is de bedoeling vervolgens exclusieve gesprekken op te starten. Lufthansa gaf zelf geen details, maar Italiaanse media schrijven dat het zou gaan om een belang van 40 procent. Met het bod zou ongeveer 300 miljoen euro zijn gemoeid. Ook zou Lufthansa een optie op het oog hebben om ITA later volledig in te lijven.

Het algehele sentiment op de beurzen was licht positief. De koerswinsten zakten over de gehele linie wat in nadat de koersenborden op Wall Street in de min doken. Aan de overzijde van de Atlantische Oceaan zijn de zorgen over de economie toegenomen na het verschijnen van nieuwe gegevens over de industrie en de winkelverkopen.

De AEX-index sloot een fractie hoger op 749,12 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 1012,11 punten en de beurs in Parijs won 0,1 procent. In Frankfurt en Londen gingen de belangrijkste graadmeters tot 0,3 procent omlaag. Daarbij was de euro 1,0817 dollar waard, tegen 1,0787 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg verder dik 1 procent in prijs tot 81,02 dollar en Brentolie werd bijna 1 procent duurder op 86,53 dollar per vat.