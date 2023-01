Prijzen Verenigd Koninkrijk iets minder hard gestegen

Inwoners van het Verenigd Koninkrijk waren in december 10,5 procent meer kwijt aan boodschappen en andere aankopen dan een jaar eerder. Daarmee stegen de prijzen iets minder hard dan in de voorgaande maanden. Maar de inflatie is nog altijd erg hoog, meldt het Britse nationale statistiekbureau ONS.

In november steeg het gemiddelde prijspeil nog met 10,7 procent en in oktober piekte de inflatie nog tot boven de 11 procent. Dat de inflatie iets is afgenomen, komt door de daling van diesel- en benzineprijzen in vergelijking met eerdere maanden. Daarnaast drukten goedkopere kleding de inflatie iets. Maar bijvoorbeeld voedingsmiddelen en non-alcoholische dranken stegen het hardst in prijs sinds 1989.

Centrale banken, waaronder de Bank of England, proberen de sterke prijsstijgingen tegen te gaan door de rente te verhogen. Het doel is om de inflatie rond de 2 procent te krijgen.