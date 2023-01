VN-baas Guterres haalt uit naar oliebedrijven om ‘grote leugen’

Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties heeft bij het World Economic Forum in Davos uitgehaald naar grote oliebedrijven. Die wisten al tientallen jaren geleden dat CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen opwarming van de aarde veroorzaakt, bleek deze week opnieuw uit een rapport over ExxonMobil. Maar naar buiten toe deden ze alsof het niet zo was.

“Sommigen binnen de grote oliebedrijven vertelden de grote leugen”, zei Guterres die verwees naar het rapport over ExxonMobil en zei dat olieproducenten “wisten dat hun belangrijkste product de aarde aan het bakken was”. “Net als de tabaksindustrie walsten ze over hun eigen wetenschappelijk onderzoek heen. En net als de tabaksindustrie moeten ze verantwoordelijk worden gehouden.”

In 1998 behaalden Amerikaanse staten een belangrijke juridische overwinning op tabaksbedrijven. Die moesten in totaal 246 miljard dollar betalen. Daarmee moesten de kosten voor de behandeling van rokers die gezondheidsproblemen kregen worden vergoed.

Tegen ExxonMobil en branchegenoten als Shell en BP zijn al enkele zaken aangespannen in de Verenigde Staten. Een woordvoerder van het oliebedrijf ontkent dat er al decennia kennis was over de negatieve effecten van het verbranden van fossiele brandstoffen.