Bloomberg: Nederland en Japan dicht bij beperking chipexport China

Nederland en Japan zijn dicht bij een overeenkomst met de Verenigde Staten over een beperking van de export van chiptechnologie naar China. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg kunnen de exportrestricties van Nederland en Japan tegen het einde van deze maand afgerond worden. Beide landen zijn belangrijke spelers als het gaat om hoogwaardige chipapparatuur.

Premier Mark Rutte en zijn Japanse collega Fumio Kishida hebben over dit onderwerp gesproken met de Amerikaanse president Joe Biden. Rutte was dinsdag nog in het Witte Huis, waarin de exportbeperkingen aan bod kwamen. De Amerikaanse regering nam in oktober eenzijdige maatregelen om de export van zeer geavanceerde halfgeleiders en halfgeleidertechnologie naar China te beperken. Dat mag niet meer door Amerikaanse bedrijven aan China worden geleverd. Amerikanen mogen hier ook niet meer aan meewerken.

Nederland is wereldwijd een van de belangrijkste leveranciers van machines die worden gebruikt bij de productie van chips. Maar de Amerikanen willen de export van chipmachines van ASML naar China beperken. Het gaat dan niet alleen om de modernste EUV-machines van ASML waarvan de export naar China nu al op pauze staat, maar ook om de al wat oudere machines die fabriceren met DUV-technologie. Japan heeft belangrijke chipbedrijven als bijvoorbeeld Tokyo Electron en Renesas.

Rutte zei donderdag op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos tegen Bloomberg er vertrouwen in te hebben dat er een akkoord gesloten kan worden. Dinsdag liet hij al weten dat overleg over de chipexport naar China op “een goede manier kan worden afgerond”.