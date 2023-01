Topman BlackRock: investeerders klaar om Oekraïne te overspoelen

Westerse investeerders staan klaar om Oekraïne “te overspoelen” als de oorlog met Rusland is afgelopen. Dat zei topman Larry Fink van de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Hij zei verder dat Oekraïne een “toonbeeld kan worden voor de rest van de wereld van de kracht van kapitalisme”.

BlackRock is ’s werelds grootste vermogensbeheerder met biljoenen dollars onder beheer. Fink wordt gezien als een van de meest invloedrijke investeerders ter wereld. Hij zei dat als de oorlog “relatief” snel voorbij is dat Oekraïne ongeveer 750 miljard dollar aan steun voor wederopbouw nodig zal hebben. “Ik geloof dat mensen die echt geloven in het kapitalistische systeem Oekraïne zullen overspoelen met kapitaal. En ik heb het dan niet over filantropie.”

Fink gaf aan gesproken te hebben met de Oekraïense president Volodomir Zelenski over de interesse van BlackRock om mee te doen aan de wederopbouw van het land. Volgens Fink zei hij tegen Zelenski dat “als je ons inhuurt we geen nieuwe oligarchen zullen creëren, maar een nieuw Oekraïne”.

De Wereldbank schatte in september de kosten voor wederopbouw van Oekraïne op 349 miljard dollar. Een functionaris van de Wereldbank heeft gezegd dat dit cijfer dit jaar opwaarts bijgesteld zal worden. Door de Russische invasie is er enorme schade aangericht aan onder meer infrastructuur in het land.