Beurzen New York opnieuw omlaag door zorgen economie

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag opnieuw met verliezen gesloten. De zorgen over een economische recessie in de Verenigde Staten bleven beleggers op Wall Street bezighouden. Die vrees zorgde een dag eerder nog voor stevige koersdalingen na tegenvallende cijfers over onder meer de Amerikaanse winkelverkopen.

De Dow-Jonesindex ging 0,8 procent lager de handel uit op 33.044,56 punten. De brede S&P 500 zakte 0,8 procent tot 3898,85 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq leverde 1 procent in op 10.852,27 punten.

De aandacht ging onder meer uit naar de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS. Die vielen lager uit dan verwacht. Dat wijst op kracht van de arbeidsmarkt waardoor de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, meer ruimte heeft om door te gaan met het verhogen van de rente tegen de hoge inflatie. Fed-bestuurder Lael Brainard liet weten dat de rente voorlopig hoog moeten blijven om de inflatie verder af te laten koelen.

Bij de bedrijven kon Procter & Gamble (min 2,7 procent) op belangstelling rekenen. Het consumentengoederenconcern, bekend van merken als Pampers, Gillette, Head & Shoulders en Ariel, zag de omzet en winst afgelopen kwartaal dalen, ondanks stevige prijsverhogingen.

Cruisemaatschappij Norwegian Cruise Line ging 4,8 procent omlaag. Het bedrijf maakte in een melding bij beurswaakhond SEC bekend in het vierde kwartaal en heel 2022 verlies te zullen lijden.

Alcoa verloor 7,4 procent. De aluminiumproducent kampte afgelopen kwartaal met uitdagende marktomstandigheden, waaronder hogere kosten voor energie en materialen, en leed meer verlies dan verwacht. Roblox zakte 6 procent. Analisten van Morgan Stanley verlaagden het advies voor de ontwikkelaar van videogames naar verkopen.

Netflix eindigde ruim 3 procent in het rood. De streamingdienst maakte na de slotbel de resultaten over het vierde kwartaal bekend. In het derde kwartaal zag Netflix het aantal abonnees weer groeien na twee kwartalen op rij van dalingen.

De euro was 1,0833 dollar waard, tegen 1,0804 dollar bij het slot van de Europese beurshandel. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 80,42 dollar. Brentolie klom 1,4 procent in prijs tot 86,19 dollar per vat.