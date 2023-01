Tesla hard omhoog op Wall Street terwijl Musk getuigt in rechtbank

Tesla was dinsdag een van de sterkste stijgers op Wall Street. De maker van elektrische auto’s ging 7,7 procent omhoog op de positief gestemde aandelenbeurzen in New York. Dat gebeurde terwijl topman Elon Musk getuigde in een rechtszaak over misleiding van beleggers. Die zaak heeft te maken met een tweet uit 2018 waarin Musk zei erover te denken Tesla van de beurs te halen en dat hij de financiering daarvoor rond had.

Musk zei opnieuw dat hij dacht een deal te hebben met het Saudische investeringsfonds PIF, maar stelde ook met andere investeerders te hebben gesproken en zijn eigen aandelen in SpaceX mogelijk in te kunnen brengen. Bovendien had Musk niet kunnen verwachten dat de koers van het aandeel Tesla zou dalen door de tweet. De miljardair zou kleine beleggers naar eigen zeggen niet hebben willen bedriegen.

Spotify steeg 2,1 procent. De muziekstreamingdienst ontslaat zo’n 600 mensen, ongeveer 6 procent van het personeelsbestand. Daarmee wil het Zweedse bedrijf de kosten verlagen. Spotify werd voorgegaan door andere techbedrijven als Micorsoft, Amazn, Google-moeder Alphabet en Facebook-eigenaar Meta Platforms.

Microsoft ging 1 procent omhoog. Het softwareconcern investeert de komende jaren 10 miljard dollar in OpenAI, het bedrijf achter het kunstmatige-intelligentieprogramma ChatGPT. Microsoft investeerde al eerder in OpenAI, maar dat ging om kleinere bedragen. Later deze week komt de maker van besturingssysteem Windows, dat vorige week al aankondigde 10.000 banen te willen schrappen, met resultaten.

De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent hoger op 33.629,56 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 1,2 procent vooruit tot 4019,81 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 2 procent tot 11.364,41 punten.

Salesforce ging ruim 3 procent omhoog. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal heeft de activistische aandeelhouder Elliott Management een miljardenbelang genomen in het Amerikaanse softwarebedrijf. De exacte omvang van het belang werd niet bekendgemaakt. Ook een andere activistische investeerder, Inclusive Capital, zou zich vervolgens hebben ingekocht.

Western Digital steeg met 8,7 procent. Persbureau Bloomberg meldde dat het Amerikaanse techbedrijf voortgang boekt in de fusiegesprekken met Kioxia, de voormalige chiptak van het Japanse technologieconcern Toshiba.

De euro was 1,0870 dollar waard, tegen 1,0862 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd een fractie duurder op 81,66 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 88,14 dollar per vat.