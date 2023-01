Nederlanders maken vaker ruzie over verbouwen en verduurzamen

Nederlanders hebben vorig jaar veel vaker juridische hulp gezocht bij verbouwingen en verduurzamingen van een huis. Het gaat bijvoorbeeld om verbouwingen die niet voldoen aan de verwachtingen of materialen die te laat komen of niet worden geleverd. In 2022 steeg het aantal meldingen hierover met 41 procent vergeleken met een jaar eerder, naar 4494.

Dit staat in de Juridische Barometer van Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR), een van de grootste rechtshulpverleners van Nederland. In totaal ontving de organisatie afgelopen jaar juist 7 procent minder hulpvragen, ongeveer 119.500.

Ruzies over verduurzaming komen vaker voor nu klimaatverandering en de energietransitie steeds belangrijker worden. Meldingen over zonnepanelen zijn meer dan verdubbeld. Geluidsoverlast van airco’s en warmtepompen kwamen in 2019 nog 465 keer voor. Vorig jaar was dit bijna verdubbeld, naar 886 meldingen.

Het aantal hulpvragen over consumentenaankopen steeg ook in 2022. Daarvan ontving SAR er 18 procent meer. Dat komt door de flinke stijging van het aantal onlinebestellingen, meldt de rechtshulpverlener.

Bij onder meer burenrechtszaken is een verharding zichtbaar. Verdraagzaamheid naar elkaar en de wil om er samen uit te komen ontbreken vaak, ziet SAR. “Nu zijn veel Nederlanders bezig met verduurzamen en dat wordt steeds duidelijker zichtbaar in de aard van de conflicten. Deze hebben vaker betrekking op geluidsoverlast van warmtepompen of airco‚Äôs”, zegt jurist burenrecht Sharon Bremer. Het totaalaantal burenruzies daalde vorig jaar wel.