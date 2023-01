Lagarde herhaalt: ECB zal niet aarzelen in strijd tegen inflatie

President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank heeft herhaald dat zij en haar medebeleidsbepalers niet zullen aarzelen in hun strijd tegen hoge inflatie. “We zullen op koers blijven”, zei de Française tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Duitse beursbedrijf Deutsche Börse. Daarbij liet ze weten dat er nog “aanzienlijke” renteverhogingen aankomen tijdens de komende beleidsvergaderingen van de centrale bank.

Volgens Lagarde is het zaak dat de kosten van geld lenen hoog genoeg komen te liggen om de economische activiteit te beperken. Bovendien moeten ze lang genoeg op zo’n beperkend niveau liggen om de inflatie omlaag te krijgen. “Het is essentieel dat de inflatie van boven het doelniveau van 2 procent van de ECB niet geaard raakt in de economie.”

Dat gebeurt nu bijvoorbeeld omdat bedrijven de hoge energiekosten en gestegen lonen van personeel doorberekenen om hun eigen winsten op peil te houden. Daar verwees Lagarde ook naar in haar toespraak. “Hoewel de energie-inflatie de afgelopen tijd is afgenomen, blijft de onderliggende inflatie stijgen.”

Centrale bankiers als president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) die een streng monetair beleid voorstaan, willen dat er nog een aantal renteverhogingen met een half procentpunt komen voordat gedacht kan worden aan versoepelen van het beleid. Maar er zijn ook ECB-bestuurders die stellen dat de economie niet verder in een dip hoeft te worden geduwd.