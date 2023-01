Pricewise: auto thuis opladen nu goedkoper dan bij snellader

Meer dan de helft van de automobilisten met een elektrische auto is momenteel goedkoper uit om de auto thuis op te laden dan bij een snellader van Fastned, concludeert vergelijkingssite Pricewise na onderzoek. Dat was lange tijd niet het geval.

Dit geldt echter alleen als ze onder het prijsplafond blijven, dat deze maand werd ingevoerd. “Als automobilisten hun auto opladen nadat zij het verbruik van het prijsplafond hebben bereikt, dan zijn zij mogelijk ongeveer evenveel kwijt als bij een snellader”, zegt Hans de Kok, directeur bij Pricewise.

Als voorbeeld geeft hij een Tesla Model S. Het volladen van deze auto thuis kost nu rond de 30 euro bij 0,40 cent per kilowattuur. Bij Fastned kost diezelfde tank 62,25 euro bij 0,83 cent per kilowattuur, stelt de site vast.

In augustus vorig jaar was een automobilist met een elektrische auto thuis nog 58 euro (0,77 per kilowattuur) kwijt, bij Fastned betaalde je op dat moment 51 euro (0,68 per kilowattuur). Pricewise wijst erop dat de huidige marktprijzen van energieleveranciers rond de 0,80 cent per kilowattuur liggen. Budget Energie verlaagde afgelopen week de prijs per eenheid stroom naar 0,39 cent, dat is 0,01 cent onder het tarief van het prijsplafond.

“Als de inkoopprijs van energie verder daalt of blijft op het niveau van afgelopen week, dan verwacht ik dat meerdere energieleveranciers hun prijzen verlagen tot onder het prijsplafond”, stelt de Kok. Wanneer dat gebeurt, is het volgens hem ook boven het verbruik van het prijsplafond goedkoper om de auto thuis op te laden.

Fastned zegt vooralsnog geen “negatieve impact” te zien van prijswijzigingen in de thuissituatie. “Bij ons blijven de omzetten en het aantal klanten toenemen”, aldus een woordvoerder. Fastned is het grootste snellaadbedrijf in Nederland, met 150 laadstations.