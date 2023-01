Beurshandel in teken resultaten grote Amerikaanse bedrijven

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag vooral uit naar de resultaten van grote Amerikaanse bedrijven, zoals General Electric, 3M, Lockheed Martin en Johnson & Johnson, die later op de dag naar buiten komen. Microsoft komt dinsdag na de slotbel op Wall Street als eerste grote Amerikaanse techconcern met kwartaalcijfers. Het softwarebedrijf kondigde afgelopen week al aan wereldwijd 10.000 banen te schrappen omdat consumenten zuiniger zijn geworden vanwege de hoge inflatie. Op het Damrak is het nog rustig aan het cijferfront. Woensdag geeft chipmachinefabrikant ASML een kijkje in de boeken.

Verder wordt uitgekeken naar cijfers over de mate van activiteit in de economieën van de eurozone, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, die later op de dag naar buiten komen. Deze zogeheten samengestelde inkoopmanagersindexen, waarmee de bedrijvigheid in zowel de industrie als de dienstensector wordt gemeten, geven een indicatie van de stand van zaken in de economie in januari.

Daarnaast verwerken de markten de uitlatingen van Christine Lagarde. De president van de Europese Centrale Bank (ECB) herhaalde dat zij en haar medebeleidsbepalers niet zullen aarzelen in hun strijd tegen hoge inflatie. “We zullen op koers blijven”, zei de Française tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Duitse beursbedrijf Deutsche Börse. Daarbij liet ze weten dat er nog “aanzienlijke” renteverhogingen aankomen tijdens de komende beleidsvergaderingen van de centrale bank.

De AEX-index op Beursplein 5 stevent af op een kleine openingswinst. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting hoger beginnen. In Tokio sloot de Nikkei met een winst van 1,5 procent. De meeste Aziatische aandelenmarkten waren nog gesloten vanwege de viering van het Chinees Nieuwjaar. De beurzen in Shanghai en Shenzhen blijven de hele week dicht. Randstad zal mogelijk tegenwind ondervinden van een adviesverlaging. Analisten van Oddo BHF schroefden hun aanbeveling voor de uitzender terug naar verkopen.

Chemiebedrijf Avantium liet weten een nieuwe klant te hebben gevonden voor zijn fabriek in aanbouw voor de productie van plantaardige plastics in Delfzijl. De Duitse wasmiddel- en lijmproducent Henkel, vooral bekend van merken als Pritt, Pattex, Fa en Persil, zal de plantaardige plastics, die Avantium naar verwachting in 2024 zal produceren, minstens vijf jaar afnemen. Financiële details werden niet gegeven.

De euro was 1,0885 dollar waard, tegen 1,0862 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 81,48 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 87,92 dollar per vat.