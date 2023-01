Tankstations Italië uit protest tegen regering twee dagen dicht

Wie van plan is naar Italië af te reizen met de auto doet er goed aan met een goedgevulde tank het land binnen te rijden. Veel benzinestations blijven uit protest tegen nieuwe overheidsmaatregelen gesloten. De staking begint dinsdagavond en duurt twee dagen.

De actie, georganiseerd door belangenverenigingen en vakbonden voor pompstationhouders, is het gevolg van ingrepen waarmee de regering van premier Giorgia Meloni de gestegen brandstofprijzen wil bestrijden. De financiële politie van Italië heeft de opdracht gekregen vaker onderzoek te doen naar mogelijke buitenproportionele prijsverhogingen aan de pomp. Daarnaast zijn uitbaters verplicht de gemiddelde benzine- en dieselprijs per liter in de regio te tonen. Wie zich daar niet aan houdt riskeert een boete.

Volgens de belangenverenigingen straffen de nieuwe regels pomphouders, terwijl ze maar weinig doen aan het probleem van de hoge brandstofprijzen. De gestegen prijzen voor automobilisten zijn onder andere het gevolg van het afschaffen van bepaalde kortingen waarmee de regering vorig jaar de pijn van de hoge inflatie wilde verzachten, maar minister voor Infrastructuur Matteo Salvini beweerde ook dat benzinepomphouders de prijzen onterecht opvoerden.

Niet alle tankstations kunnen meedoen aan de staking, omdat ze een basisdienst verlenen. Daarnaast blijven tankstations die oliemaatschappijen zelf exploiteren open. De organisaties Faib, Fegica en Figisc/Anisa zijn van plan geen selfservice toe te staan bij de pompstations die wel aan de acties meedoen.