Duitse regering rekent op kleine groei economie dit jaar

De Duitse regering verwacht dat de economie van het land dit jaar nog nipt zal groeien. Daarmee is Berlijn optimistischer geworden dan afgelopen najaar, toen het kabinet rekende op krimp van de grootste economie van Europa.

In een nieuwe raming, die woensdag wordt gepresenteerd, zal het bruto binnenlands product van Duitsland met 0,2 procent stijgen in 2023 en daarmee een recessie vermijden, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. In oktober ging de Duitse overheid nog uit van een krimp van 0,4 procent. Voor het volgende jaar heeft de regering de groeiprognose naar beneden bijgesteld, van 2,3 procent naar 1,8 procent.

De Duitse minister van Economie Robert Habeck zal de bijgewerkte prognoses woensdagmiddag officieel presenteren tijdens een persconferentie in Berlijn. Hij krijgt daarbij voor het eerst gezelschap van Elga Bartsch, een voormalig econoom van vermogensbeheerder BlackRock en zakenbank Morgan Stanley, die deze maand werd aangesteld als hoofd van de afdeling economisch beleid van het ministerie.

Bondskanselier Olaf Scholz verklaarde vorige week in een interview met Bloomberg al dat hij er zeker van was dat Duitsland dit jaar aan een recessie zou ontsnappen, ondanks de energiecrisis in het land die volgde op de Russische invasie van Oekraïne. Het aanbrengen van verscheidenheid in de gasvoorziening was daarbij volgens Scholz cruciaal om de economie draaiende te houden. Rusland draaide vorig jaar de gaskraan naar Duitsland dicht in een reactie op de sancties tegen het land.

Het Duitse statistiekbureau liet eerder deze maand al weten dat de economie in het vierde kwartaal waarschijnlijk is gestagneerd, terwijl er werd gerekend op een krimp. Over heel 2022 groeide de Duitse economie met 1,9 procent, tegen 2,6 procent in 2021.