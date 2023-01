Scheepswerf Royal IHC onderhandelt met schuldeisers

Scheepswerf Royal IHC is met zijn schuldeisers aan het onderhandelen om de schuldenlast van het bedrijf te verlagen. Dat meldt de Zuid-Hollandse onderneming in haar jaarverslag over 2021. Dat kwam later naar buiten omdat het akkoord met de belangrijkste schuldeisers in het verslag van het noodlijdende bedrijf moest worden verwerkt. Royal IHC geeft aan er met de schuldeisers uit te gaan komen.

De scheepswerf zette een procedure in gang met de schuldeisers volgens de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Die wet, die sinds 2021 van kracht is, biedt bedrijven de mogelijkheid om met een meerderheid van de schuldeisers afspraken te maken die dan door de rechter ook opgelegd kunnen worden aan dwarsliggende schuldeisers. Zo kunnen onnodige faillissementsaanvragen worden voorkomen.

Royal IHC paste in het akkoord met de meerderheid van de schuldeisers alleen de voorwaarden voor financiering aan. Leveranciers krijgen dus wel gewoon het verschuldigde bedrag volledig betaald. De rechter moet het akkoord nog wel bekrachtigen.

De scheepswerf benadrukt dat een groot onderdeel van het bedrijf “gewoon goed en winstgevend” draait. “Na een zeer moeizame tijd voor Royal IHC verwacht ik dat we met het finaliseren van het akkoord met onze financiĆ«le stakeholders ook weer het vertrouwen kunnen gaan winnen van onze klanten voor het bouwen van grote custom-built schepen”, aldus topman Jan-Pieter Klaver die van een cruciaal jaar spreekt “voor ons als producent van complexe geĆÆntegreerde schepen”.