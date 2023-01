Ingestorte vraag naar Janssen-vaccin leidt tot fors lagere winst

De farmaceut achter het Janssen-coronavaccin heeft last van de teruglopende verkopen van dit beschermingsmiddel. De omzet van Johnson & Johnson kwam afgelopen kwartaal ruim 4 procent lager uit dan een jaar eerder, de nettowinst daalde zelfs met meer dan een kwart. Volgens het Amerikaanse concern kwam de krimp vooral door fors lagere verdiensten aan het coronavaccin.

Het moederbedrijf van de Leidse onderneming Janssen verdiende van oktober tot en met december ruim de helft minder aan het coronavaccin dan een jaar eerder. Afgelopen jaar waren er een stuk minder zorgen over het virus. Ook werd eerder deze maand via The Wall Street Journal bekend dat de productie van het Janssen-vaccin flink is afgeschaald.

Zonder de corona-tak mee te rekenen groeide Johnson & Johnson met een kleine 5 procent afgelopen kwartaal. De farmaceut werd ook geplaagd door ongunstige wisselkoerseffecten. De nettowinst daalde eind vorig jaar met zo’n 26 procent tot 3,5 miljard dollar. Over heel 2022 kwam de winst 14 procent lager uit.