Exportwaarde Zwitserse horloge-industrie bereikt recordhoogte

De waarde van de Zwitserse horloge-export heeft in 2022 een recordhoogte bereikt. Volgens de FH, het samenwerkingsverband van Zwitserse horlogemakers, werd er in 2022 voor 24,7 miljard euro geëxporteerd. Dit was 11,4 procent meer in vergelijking met 2021 en 46,1 procent meer ten opzichte van 2020.

Veroorzakers zijn gestegen prijzen en weer toegenomen toerisme na twee coronajaren. Toeristen zijn een belangrijke doelgroep voor verkopers van luxeproducten. Volgens de FH is de vraag naar luxeproducten hoog gebleven en is de algehele welvaart toegenomen.

Desondanks loopt de hoeveelheid horloges die er worden geëxporteerd al jaren terug. Waar het in 2016 nog ging om 25,4 miljoen horloges, waren dit er in 2021 ongeveer 16 miljoen. Nephorloges worden gezien als grootste veroorzaker van de teruglopende aantallen. Afgelopen jaar werden er ongeveer 3 miljoen nephorloges in beslag genomen, maar volgens experts is dit nog maar een fractie van het totale aantal.

Nick Hayek, topman van de Zwitserse horlogemaker Swatch verwacht komend jaar een recordwinst. China laat immers haar strenge coronamaatregelen los en de vraag in Europa en Amerika blijft sterk, aldus de topman in een interview met persbureau Bloomberg. Swatch noteerde in 2022 een omzet van 7,5 miljard euro, een stijging van 2,5 procent.