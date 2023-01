Topman energiebureau IEA bezorgd over gas Europa volgende winter

De topman van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) maakt zich zorgen of er volgende winter voldoende gas is in Europa om aan de vraag te kunnen voldoen. Dat zei Fatih Birol in een interview met de Duitse zakenkrant Handelsblatt. Volgens de IEA-baas zijn sommige overheden in Europa te optimistisch gestemd over de huidige situatie op de gasmarkt dankzij het milde winterweer. Het blijft volgens Birol belangrijk zo veel mogelijk gas te besparen.

Birol stelt dat zijn bezorgdheid samenhangt met het wegvallen van leveringen van Russisch gas aan Europa en een beperkte groei van het aanbod van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) elders uit de wereld. Hij stelt verder dat China een comeback zal maken als grote importeur van aardgas nu het land is afgestapt van de strikte coronamaatregelen. Er wordt verwacht dat daardoor de Chinese economie weer flink zal aantrekken, met dus een sterkere vraag naar gas. “Deze drie factoren zullen volgende winter voor uitdagingen zorgen”, aldus de IEA-topman.

Dankzij het milde weer is de Europese gasprijs de afgelopen tijd flink gedaald. Ook heeft het zachte winterweer ervoor gezorgd dat gasvoorraden nog goed gevuld zijn. Sommige politici in Europa hebben al gezegd dat het ergste van van de energiecrisis achter de rug zou kunnen zijn. Maar volgens Birol moeten regeringen voorzichtig blijven wat betreft de gasprijs. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwde zondag ook al voor te vroeg optimisme over de dalende gasprijzen.

Birol zei verder tegen Handelsblatt kritisch te zijn over het besluit van Duitsland om te willen stoppen met kernenergie. Volgens hem moeten Duitse kerncentrales langer operationeel blijven om zo te helpen met de gespannen situatie op de energiemarkt. Wel is Birol blij dat Europa versneld werk maakt van duurzame energiebronnen. Dat betaalt zich volgens hem nu uit.

De dalende energieprijzen zorgen ook voor afnemende somberheid bij Duitse consumenten. Volgens marktonderzoeker GfK is het Duitse consumentenvertrouwen verder aan het verbeteren, al blijft dat vertrouwen op een laag niveau.