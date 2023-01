Amerikaanse economie groeide stevig door in laatste maanden 2022

De economie van de Verenigde Staten is in de laatste drie maanden van afgelopen jaar sneller gegroeid dan verwacht. Daarmee wordt de kans groter dat de Amerikaanse rente opnieuw zal worden verhoogd. Wel gaan marktpartijen uit van een stap van een kwart procentpunt. Consumenten gaven juist minder uit dan economen hadden voorzien.

Het Amerikaanse ministerie van Handel schat dat de groei 2,9 procent bedroeg op een geannualiseerde basis. Daarbij wordt de groei in een kwartaal kunstmatig doorgetrokken naar een cijfer dat vergelijkbaar is met dat van de jaarlijkse groei. Volgens de methode die we hier hanteren komt dat neer op een groei van 0,7 procent.

Voor heel 2022 ging ’s werelds grootste economie 2,1 procent vooruit.