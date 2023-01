Problemen in bouw verhinderen komst houten kantoorgebouw Zuidas

De problemen in de bouwwereld verhinderen de komst van kantoorgebouw Well House aan de Amsterdamse Zuidas. Vastgoedinvesteerder NSI heeft besloten het project voorlopig stop te zetten vanwege het oplopen van de bouwkosten en de onzekerheid in de markt.

Well House zou met een hoogte van 86 meter een van de hoogste houten kantoorgebouwen ter wereld worden. Eigenlijk hadden de bouwwerkzaamheden in de tweede helft van vorig jaar moeten beginnen zodat het pand in 2025 klaar zou kunnen zijn. Maar NSI heeft bij de publicatie van zijn voorlopige jaarcijfers aangegeven te wachten.

“Tegen het einde van het vierde kwartaal waren we volledig klaar om met het Well House-project te starten, maar we hebben ervoor gekozen om dit op dat moment niet te doen”, stelt topman Bernd Stahli. “We zullen het project in 2023 opnieuw beoordelen, rekening houdend met de ontwikkeling in bouwkosten, grondwaarden en de rendements- en huurniveaus.”

Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde vastgoedbedrijf zag de huurinkomsten in 2022 over de gehele linie dalen en boekte een negatief resultaat. “Het einde van de coronapandemie bracht niet het verwachte economisch herstel”, zegt Stahli daarover.

Volgens een donderdag verschenen rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft de hele bouwwereld momenteel last van gestegen kosten voor bouwmaterialen en hogere rentes. Daardoor wordt het steeds moeilijker om aan nieuwe bouwprojecten te verdienen. Het onderzoeksbureau denkt dat de bouwproductie in Nederland zowel dit als volgend jaar zal krimpen.

Bij dat laatste speelt ook de stikstoftegenvaller mee van afgelopen november. Toen maakte de Raad van State een einde aan een vrijstelling waarmee bouwprojecten automatisch toestemming kregen om tijdelijk stikstof uit te stoten. Voor veel projecten zijn daarom nieuwe stikstofberekeningen nodig en de uitkomsten daarvan zullen voor sommige bouwplannen ook het einde betekenen.