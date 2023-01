Koerssprong Tesla op positief Wall Street na recordwinst

Tesla behoorde donderdag tot de grootste stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s behaalde in het afgelopen jaar een recordwinst, ondanks de economische tegenwind en problemen met onderdelenleveranties. Ook wil Tesla, dat wordt geleid door topman Elon Musk, zijn productie “zo snel mogelijk” uitbreiden en mikt het op een jaarlijkse groei van 50 procent. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van ruim 10 procent.

Beleggers verwerkten daarnaast een sterker dan verwachte groei van de Amerikaanse economie. De grootste economie ter wereld groeide in het laatste kwartaal van 2022 met 2,9 procent. Ook de orders voor duurzame goederen lieten in december een flinke stijging zien, terwijl de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalden. Hoewel dat goed nieuws is, betekent het mogelijk ook dat de Federal Reserve langer zal doorgaan met het verhogen van de rente om de inflatie te bestrijden door de economie af te remmen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent op 33.900 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 4046 punten en techgraadmeter Nasdaq 1,3 procent tot 11.457 punten.

Southwest Airlines zakte 3,5 procent. De luchtvaartmaatschappij leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht en voorziet ook voor het huidige kwartaal rode cijfers. Southwest moest in de laatste tien dagen van december duizenden vluchten annuleren door een winterstorm. Daardoor strandden passagiers door heel de VS tijdens de feestdagen en kreeg de maatschappij veel kritiek te verduren. Concurrent American Airlines boekte wel winst in het afgelopen kwartaal maar verloor toch 1,6 procent.

IBM daalde 3,7 procent ondanks beter dan verwachte resultaten. Het techconcern kondigde aan wereldwijd 3900 banen te schrappen. Andere grote Amerikaanse technologiebedrijven kondigden onlangs ook al grote banenreducties aan. Ook chemiebedrijf Dow (min 1,4 procent) liet in zijn kwartaalbericht weten 2000 medewerkers te ontslaan om kosten te besparen.

Chevron won 3,5 procent. De olieproducent gaat meer dividend uitkeren en voor 75 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen om aandeelhouders te belonen. Spijkerbroekenmerk Levi Strauss kreeg er 3,3 procent bij na goed ontvangen resultaten. Mediaconcern Comcast kwam ook met cijfers en steeg 0,7 procent.