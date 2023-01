Vakbond roept Duitse postmedewerkers op ook vrijdag te staken

Na een staking op donderdag dreigen werknemers van Deutsche Post in Duitsland ook vrijdag het werk neer te leggen. Daartoe heeft vakbond Ver.di opgeroepen omdat er nog steeds geen cao-akkoord is bereikt met het postbedrijf. Het zou wederom gaan om medewerkers van een aantal pakket- en postsorteercentra en bezorgers.

Volgens Ver.di zouden donderdag ongeveer 6000 medewerkers hebben meegedaan aan de staking. Vorige week werd ook al gestaakt bij Deutsche Post, toen deden zo’n 30.000 deelnemers mee van donderdagavond tot zaterdag.

De vakbond eist een loonsverhoging van 15 procent over een periode van twaalf maanden voor alle Duitse werknemers van Deutsche Post. Die forse loonsverhoging zou nodig zijn om werknemers te compenseren voor de hoge inflatie. Het opleidingsbudget voor werknemers moet daarnaast met 200 euro verhoogd worden. Deutsche Post noemde die voorstellen eerder onrealistisch.

Deutsche Post is eigenaar van pakketbezorger DHL, die ook in Nederland actief is. Eerdere stakingen in Duitsland hadden nauwelijks invloed op de pakketbezorging tussen Duitsland en ons land, liet een woordvoerder eerder al weten.