Cryptobeurs Bitvavo positiever over terugkrijgen miljoenen

Het Nederlandse handelsplatform voor cryptomunten Bitvavo heeft “acceptabele voorstellen” ontvangen over de terugstorting van tientallen miljoenen euro’s aan klanttegoeden door de Digital Currency Group (DCG). Klanten van Bitvavo hadden daar in totaal 280 miljoen euro gestald, maar konden daar niet meer bij nadat DCG door de turbulentie op de cryptomarkten in financiële problemen was gekomen.

Eerder had DCG voorgesteld om sowieso 70 procent van het uitstaande bedrag terug te betalen, over de overige 30 procent (zo’n 84 miljoen euro) was nog niets toegezegd. Nu meldt Bitvavo op zijn site een nieuw voorstel te hebben ontvangen waarbij “het gros” van de uitstaande tegoeden terugkeert naar het Nederlandse bedrijf. Over de precieze details wil de cryptobeurs niet veel meer kwijt, omdat de onderhandelingen vertrouwelijk zijn.

DCG is het moederbedrijf van Genesis, dat zich bezighield met het verstrekken van leningen in cryptomunten maar onlangs een faillissementsprocedure begon. Informatie die vanwege het faillissement naar buiten kwam, maakt volgens Bitvavo duidelijk dat er financiële middelen beschikbaar zijn voor het terugbetalen van schuldeisers.

Bitvavo beloofde eerder garant te staan voor de miljoenen die vast staan bij DCG. Daardoor zouden klanten geen risico lopen.