Straf Franse ex-directeur IKEA over spionageschandaal verlaagd

Een Franse rechtbank heeft de straf verlaagd voor een voormalige directeur van woonwinkelketen IKEA in Frankrijk voor zijn rol in een spionageschandaal. In dat schandaal werden werknemers en sollicitanten bespioneerd door privédetectives en politiemensen om vertrouwelijke informatie te verzamelen die werd doorgespeeld aan IKEA.

Ex-directeur Jean-Louis Baillot van IKEA werd in 2021 hieraan schuldig bevonden en kreeg toen een voorwaardelijke celstraf van twee jaar en een boete van 50.000 euro. Maar die straf wordt nu in een hoger beroep verlaagd tot vier maanden voorwaardelijk en een boete van 20.000 euro. De rechter oordeelde dat hij toch niet schuldig was aan het illegaal verkrijgen van informatie. Wel is hij schuldig aan samenzwering, aldus de rechtbank. Baillot heeft zelf altijd onschuld gepleit.

IKEA zelf kreeg een boete van 1 miljoen euro. Het bedrijf is niet in beroep gegaan. Naast IKEA en Baillot werden ook andere betrokken in het schandaal veroordeeld.

De kwestie kwam in 2012 aan het licht. Uit processtukken bleek dat er jaarlijks 600.000 euro werd uitgegeven door IKEA Frankrijk aan privédetectives. Die moesten bijvoorbeeld uitzoeken hoe medewerkers zich dure nieuwe auto’s konden veroorloven, of hoe een medewerker die als voorbeeldig te boek stond, kon veranderen in een “dwarsligger”. Ook zouden agenten vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld aan het bedrijf. Soms werden ook nepwerknemers ingezet om rapporten over het personeel op te stellen.