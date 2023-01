Bandenfabrikant Goodyear schrapt honderden banen

Bandenfabrikant Goodyear gaat wereldwijd 500 banen schrappen. Het bedrijf reageert met de ontslagronde op de sterk gestegen kosten voor energie en personeel. Daarnaast vervangen autobezitters door de hoge inflatie minder vaak hun banden, wat vooral op de Europese markt voor slechtere resultaten heeft gezorgd.

De reorganisatie raakt ongeveer 5 procent van alle vaste werknemers, meldt Goodyear. Het bedrijf is ook actief vanuit Nederland, met een vestiging in Tilburg. Het is niet direct duidelijk wat de ingreep in van Goodyear voor die afdeling betekent.

Toch lijken de grootste problemen van Goodyear in Europa te spelen. In de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika verwacht het Amerikaanse concern een verlies voor aftrek van belastingen en rentes van 80 miljoen dollar (73,6 miljoen euro) als gevolg van de zwakke vraag en oplopende energierekeningen.

Eerder besloot Goodyear al een fabriek in het Britse Melksham te sluiten. Ook sloot het bedrijf verkooppunten in Zuid-Afrika om de kosten omlaag te krijgen. Aan de nu aangekondigde ontslagen verwacht Goodyear 55 miljoen dollar kwijt te zijn.