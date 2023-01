Hof beslist over onderzoek OM naar bestuurscrisis bij Centric

De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam spreekt zich naar verwachting vrijdag uit over een verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken in het bestuur van IT-bedrijf Centric. Daarmee wil het OM duidelijkheid scheppen over wat er vorig jaar allemaal is gebeurd rond de onverwachte terugkeer van de inmiddels afgezette topman Gerard Sanderink.

Centric, dat onder meer IT-projecten voor de overheid verzorgt, werd lang geplaagd door priv├ęconflicten van Sanderink, die hij uitvecht over de rug van het bedrijf. Zo had hij ruzie met zijn voormalige geliefde Brigitte van Egten, die hij aan de kant zette nadat hij een relatie was aangegaan met Rian van Rijbroek, een zelfverklaarde cyberdeskundige. Sinds Van Rijbroek in Sanderinks leven is, vecht hij een vete uit met Van Egten. Van Rijbroek en Sanderink zijn onlangs getrouwd.

Grote klanten, waaronder chipmachinebouwer ASML en De Nederlandsche Bank (DNB), dreigden door de onrust weg te lopen. In januari 2021 besloot Sanderink zelf zijn functie neer te leggen vanwege de problemen. Maar in oktober 2022 keerde hij onverwachts weer terug. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, daar hoopt het OM met zijn onderzoek een vinger achter te krijgen.

Sanderink heeft inmiddels al niet langer de dagelijkse leiding over Centric. Kort na de terugkeer van Sanderink besloot de ondernemingskamer hem in november uit zijn functie te zetten. De raadsheren voerden daarbij aan dat zij twijfel hadden over de mate waarin Sanderink in staat was rationele beslissingen te nemen over een bedrijf met veel grote belangrijke klanten en 2500 werknemers.

Een week na dat besluit stelde het gerechtshof Peter Wakkie aan als nieuwe topman bij het IT-bedrijf. Hij had in het verleden verschillende bestuurs- en commissarisfuncties bij onder meer Ahold, ABN AMRO en TomTom. Wakkie werd al vaker naar voren geschoven door de ondernemingskamer om bedrijven uit het slop te trekken.